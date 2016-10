Call of Duty: Infinite Warfare – Passe deine Waffen an

Activision hat mit Call of Duty: Infinite Warfare die Formel für Call of Duty neu geschrieben oder sie zumindest weit, weit in die Zukunft getragen. Das ist einer der Gründe, warum es in Infinite Warfare auch eine Art Crafting-System für Waffen gibt.

Viel wird sich in Call of Duty: Infinite Warfare ändern. Entwickler Infinite Ward misst den Waffen des Spiels noch mehr Bedeutung bei. Es wird verschiedene Seltenheitsstufen von Waffen geben – von normal bis hin zu episch, die dann mit neuen Perks aufgewertet werden können.

Es ist aber auch möglich Waffen zu „craften“, was auch in der kommenden Beta schon machbar sein wird. Genauere Details zum neuen Waffensystem und den Vorteilen davon zeigt das nachfolgende Video.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint am 04. November 2016.

[amazon box=“B01F28EEYW“]