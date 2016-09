Call of Duty: Infinite Warfare – Termine für die Beta stehen fest

Infinite Warfare von Activision ist bei vielen recht kontrovers besprochen worden. Ist es gut, dass man diesen gewagten Schritt geht und das Zukunftsetting beibehält? Nun, wer sich vor ab einen kleinen Vorgeschmack holen möchte, der sollte die Beta ausprobieren – für die es endlich einen Termin gibt.

Durch den Marketing-Deal zwischen Sony und Activision beginnt die Beta auf der PS4 bereits eine Woche vorher. PS4-Gamer kommen bereits ab dem 14. Oktober (18 Uhr) in den Genuss und können bis zum 17. Oktober rumballern.

Auf der Xbox One beginnt der Spaß dann ab dem 21. Oktober (18 Uhr) und endet am 24. Oktober. Um an der Beta teilnehmen zu können, muss das Spiel zunächst vorbestellt werden. Call of Duty: Infinite Warfare enthält zudem die Remasterd-Version von Modern Warfare.

[amazon box=”B01F28DKNS”]