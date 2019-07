Call of Duty: Modern Warfare – Gameplay in wunderschönen 4K

Entwickler Infinity Ward hat endlich das Bitten der Gamer erhört und neues Gameplay von Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht.

Das neue Gameplay strahlt in scharfen 4K und zeigt ein 2vs2 Match, das schnell ist, ohne dabei in ausgefallene Wallrun-Manöver zu enden. Call of Duty Modern Warfare bringt zudem endlich den Story-Modus zurück in die Franchise.

Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019.