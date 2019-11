Call of Duty: Modern Warfare – Neue Maps und ein neuer Modus erwarten euch

Die Update-Reihe von Call of Duty Modern Warfare reißt nicht ab. Ein neues Update bringt neben einigen Verbesserungen auch zwei neue, kostenlose Maps für euch.

Mit dem aktuellen Update könnt ihr in Call of Duty: Modern Warfare die Map Shoot House herunterladen. Der Modus Ground War wird ebenfalls mit einer neuen Map versehen, die Krovnik Farmland Map.

Zudem dürft ihr euch auf die Rückkehr des Hardpoint Modus freuen. Dieser Content ist dann auch noch tatsächlich mal nicht nur für PS4-Spieler exklusiv, sondern kann auf allen Plattformen kostenlos heruntergeladen werden.

— Call of Duty (@CallofDuty) November 7, 2019