Call of Duty World War 2 – Der Dauersprint ist verschwunden

Call of Duty World War 2 will vieles verändern, was seit Jahren Gang und Gebe in Call of Duty ist. Munition wird knapp sein, die Gesundheit sich nicht automatisch auffüllen und auch sprinten wird nicht mehr gewohnt unendlich vorhanden sein.

Michael Condrey, der ebenfalls an Call of Duty World War 2 arbeitet, verriet jetzt via Twitter, dass ihr im neuesten Teil des Shooters nicht dauerhaft sprinten werden können. Damit wird auch das Sprinten in World War 2 deutlich begrenzter eingesetzt werden müssen.

Call of Duty World War 2 erscheint am 03. November für PC, Xbox One und PS4.