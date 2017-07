Call of Duty World War 2 – Die Zombies kommen

In fast jedem Call of Duty-Ableger sind mittlerweile die Zombies eingefallen. Auch Call of Duty World War 2 macht da keine Ausnahme. Es sind natürlich wie fast immer die Nazi-Zombies, die das Spiel unsicher machen.

Es ist zwar keine Überraschung mehr, da dieser Modus bereits lange im Voraus geleaked wurde, doch jetzt hat sich Entwickler Sledgehammer Games endlich dazu entschieden, den Trailer zum Zombie-Modus in Call of Duty WW2 zu veröffentlichen.

Es wird euch nach Mittelsburg verschlagen, wo es eure Aufgabe sein wird, gestohlen und verschanzte Kunstwerke den Fängen der Nazis zu entreißen. Unglücklicherweise lauern die Tunnel und bauten voller Zombies.

Call of Duty World War 2 erscheint am 03. November für PC, Xbox One und PS4.