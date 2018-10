Call of Cthulhu – Ein brandneuer Trailer steht bereit

Die Geschichten von H.P. Lovecraft haben tausende Menschen in ihren Bann gezogen. Kein Wunder also, dass auch Entwickler, wie die Cyanide Studios, ihre Spiele in diese Welt bringen wollen.

Mit Call of Cthulhu erzählt Cyanide die Geschichte eines Privatermittlers – Edward Pierce – der den Tod der Hawking-Familie klären soll. Pierce selbst nutzt seine Fähigkeiten, um verschiedene Fälle zu klären.

Natürlich plagen den lieben Ermittler diverse Probleme, unter anderem Cthulhu, dessen Ruf die Realität von Mister Pierce verändert. Am 30. Oktober 2018 erscheint Call of Cthulhu: The Official Video Game für Xbox One, PC und PS4.