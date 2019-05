Call of Duty – Morgen wird es angekündigt

Immer wieder gibt es diese „Missgeschicke“ in der Welt der Videospiele. Ob Walmart mit Rage 2 oder jetzt Game UK mit dem neuen Call of Duty.

Kurz vor dem offiziellen Teaser hat Game UK bereits via Twitter verraten, dass am morgigen 30. Mai 2019 das neue Call of Duty angekündigt werden soll.

Gerüchten zu folge gab es bei der Entwicklung des Titels starke Probleme zwischen Sledgehammer und Raven, die beide am neuen Call of Duty gearbeitet haben sollen. Jetzt soll das Spiel aber in den Händen von Treyarch liegen.

Was morgen offiziell gemacht wird und wie das neue Call of Duty heißen wird, ist noch ein Rätsel.