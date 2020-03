Call of Duty Warzone – Solos sind nun ebenfalls möglich

Seid ihr noch immer im Call of Duty Warzone-Fieber und könnt nicht genug von dem neuen Battle Royal-Titel von Activision bekommen? Dann gibt es nun wohl noch mehr Grund zur Freude.

Ein neues Update wurde für Call of duty: Modern Warfare und Call of Duty Warzone veröffentlicht. Währens ich Modern Warfare im Multiplayer nun über Cranked Kill Confirmed, Mecernary Mashpit und Atlas Superstore 24/7 10v10 ‚Doorbuster 24/7‘ in der Playlist freuen darf, gibt es auch für Warzone interessante Neuigkeiten.

Neben den typischen Bugfixes, wurde nun der Solo Mode ins Spiel gebracht, damit ihr alleine um euer Überleben kämpfen könnt, statt im Team mit drei Spielern.

1 used & new available from 50,00 €

Take Verdansk on by yourself.

Solos is now live in #Warzone. pic.twitter.com/NniV27pvLt

— Call of Duty (@CallofDuty) March 17, 2020