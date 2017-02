Capcom – Sind das wirklich drei neue Spiele?

Die E3 2017 ist zwar noch nicht am Horizont zu erkennen, doch schon jetzt gibt es immer mehr Gerüchte um neue Franchises. Dieses Mal ist es Capcom. Gleich drei neue IPs sollen dieses Mal geleakt worden sein.

Im Grunde immer etwas zum Zweifeln, da es sich dabei nur um Gerüchte handelt, allerdings gibt es dieses Mal auch Konzeptzeichnungen, die die Gerüchte bestärken. Den Anfang macht:

Broken Horizon

Dazu heißt es: Zwei Jahrhunderte, nachdem sie auf dem Planeten Eden im Stich gelassen wurden, kämpft eine Gruppe von Kolonisten ums Überleben. Schließt euch im vier-Spieler Koop-Modus zusammen, um kämpft in Mechs gegen die Lebensfeindliche Umgebung des Planeten, gegen menschliche Plünderer und einer außerirdischen Bedrohung, die die Lebenskraft des Planeten bedroht.

All dies klingt sehr stark nach einem neuen Lost Planet-Ableger. Dort sind die Kolonisten auf EDN III gelandet und natürlich gibt es in Lost Planet jede Menge Mechs.

Knights of Aegis

Dieses Spiel entführt euch nicht ins ferne Griechenland, sondern nach New York City, ins Jahr 1974. Als Spieler wirst du in die Order of Aegis rekrutiert, einer geheimnisvollen Bruderschaft, die sich schwor, Frieden zwischen der sterblichen und übernatürlichen Welt aufrecht zu erhalten. Sobald sich ein Böses Übel erhebt ist es an dem Spieler die alten Kräfte der Vergangenheit zu meistern und die Zukunft der Menschheit zu retten.

Lost Star

Eine abtrünnige Gruppe an Bord eines kleinen Raumschiffes, der Lost Star, reist am Rande der Galaxie, um nach allen zu suchen, was von Wert sein könnte. Als sie eine alte Karte finden, ist die Crew nicht willens in den ultimativen Kampf zwischen Gut und Böse einzugreifen.

Bedenkt bitte, dass selbst mit diesen qualitativ schlechten Konzeptzeichnungen nichts davon „echt“ sein muss. Zudem, sollte es sich um echte Games handeln, ist nicht klar, ob sie auch für die Xbox One und PS4 erscheinen werden, oder dies eventuell Nintendo Switch-Titel sind.

Quelle