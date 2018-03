CD Projekt RED – Ein neues Studio öffnet seine Pforten

CD Projekt RED ist bereits seit vielen Jahren eines, wenn nicht sogar das erfolgreichste Entwicklerstudio in Europa. Weltweit anerkannt und gefeiert hat das Studio die Witcher-Reihe auf den Markt gebracht und mit jedem neuem Teil die Fan-Herzen erobern können.

Jetzt ist es für das Unternehmen an der Zeit zu wachsen und sich einen weiteren Standort in Polen zu suchen. Voller Stolz verkündete das Studio nun, das CD Projekt RED Wrocław jetzt offiziell seinen Betrieb aufgenommen hat.

Adam Kiciński, CEO von CD Projekt RED sagte dazu: „Wrocław ist eine der modernsten und technologisch fortgeschrittensten Städte in Polen und hat ein reichhaltiges Angebot an talentierten Menschen. Ich denke, das Ausmaß an bekannten und neuen Projekten, als auch das allgemeine Know How, dass wir mitbringen, wird die Leute anziehen, die bisher zögerten nach Krakau oder Warschau zu ziehen.“

CD Projekt RED Wrocław wird ebenfalls an der Entwicklung von Cyberpunk 2077 beteiligt sein, das wir wohl zur E3 2018 endlich zu Gesicht bekommen werden.