Citadel Forged With Fire – Sei was du willst

Das unabhängige Studio Blue Isle hat in der Vergangenheit durch Spiele wie Slender: The Arrival oder Valley auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt versucht die Spieleschmiede mit Citadel: Forged With Fire ihr bisher ambitioniertestes Projekt auf die Beine zu stellen.

Citadel: Forged With Fire ist ein Open World RPG, das ihr mit euren Freunden zusammenspielen könnt. Schon am 26. Juli soll Citadel: Forged With Fire für PC, genauer gesagt im Early Access von Steam erscheinen. Eine Xbox One– und PS4-Version ist ebenfalls geplant. Das RPG lässt euch die größte denkbare Freiheit, in dem was ihr im Spiel werden wollt. Ob ihr ein bekannter Zauberjäger werden, mächtige Bestien zähmen oder mit anderen Spielern Allianzen schmieden wollt – Citadel: Forged With Fire lässt euch diese Möglichkeiten.

Alex Tintor Managing Director des Spiels sagte zum nahenden Release: „Citadel ist ein komplett neues Genre für uns. Unser Ziel ist es, mit unserer Community so eng wie möglich zusammenzuarbeiten, um das beste Spiel zu erschaffen, dass mit Freunden online gespielt werden kann. Dieses Projekt ist aus Liebe entstanden und wir freuen uns auf den Launch im Early Access diesen Sommer.“

Einen ersten Trailer zu Citadel: Forged With Fire gibt es natürlich ebenfalls: