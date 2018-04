City of Brass – Arabische Nächte…

Geschichten aus 1001 Nacht haben die Welt schon vor langer Zeit in ihren Bann ziehen können. Entwickler Uppercut Games, ein Studio, das aus vielen Veteranen der BioShock-Reihe besteht, möchte mit City of Brass eben diese Welt betreten.

City of Brass ist ein First-Person Hack and Slash, das euch mit einer Peitsche und einem Säbel bewaffnet in den Kampf mit Untoten wirft. Euer Ziel: einen sagenumwobenen Schatz zu finden.

Ed Orman, Mitbegründer des Studios, sagte zum Spiel: „City of Brass ist ein schnelles Hack and Slash Abenteuer, aus den Seiten von 1001 Nacht. Wir hoffen, dass die Spieler es genießen die Stadt zu plündern und ihre Schätze zu finden, wenn das Spiel im Mai erscheint.“

City of Brass erscheint am 04. Mai für Xbox One, PC und PS4.