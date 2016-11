Clash Royale – Unterwegs zur Kostenfalle?

Mit dem beliebten MMO-Strategiespiel „Clash Royale“ scheint Spieleentwickler Supercell die erfolgreiche Geschichte von Clash of Clans fortzuschreiben: Aktuellen Zahlen zufolge wurde das Spiel allein im Google PlayStore seit dem Erscheinen im Februar 2016 bereits mehr als 50 Millionen Mal heruntergeladen. Das motivierende Spielprinzip sorgt dafür, dass sich viele Nutzer gern unterwegs mit der App die Zeit vertreiben. Dadurch wird nicht nur der Akku stark belastet, es findet auch eine Nutzung des mobilen Datenvolumens statt. Wie viel mobiles Internet benötigt das beliebte Handygame?

Datenverbrauch summiert sich auf

Grundsätzlich ist es dabei schwierig, eine ganz konkrete Aussage zum Datenverbrauch zu machen: Entscheidend ist, wie viele Runden in dieser Zeit gespielt werden. Dabei kann überschlagsweise davon ausgegangen werden, dass je Stunde Spielzeit rund 10 MB übertragen werden. Diese Datenmenge mag zunächst nicht hoch erscheinen, kann sich beim regelmäßigen Spielen aber natürlich schnell aufsummieren. Bei einer angenommenen Spielzeit von 2 Stunden täglich würde sich am Ende des Monats ein Datenverbrauch von 600 MB ergeben – deutlich mehr, als an Highspeed-Volumen in vielen Tarifen enthalten ist. Zudem darf nicht vergessen werden, dass natürlich auch die weitere Nutzung viel Datenvolumen verbraucht: Schon eine Minute HD-Streaming verschlingt rund 5 MB des wichtigen Datenvolumens.

Nutzung einschränken vs. neuer Tarif

Um mit dieser Problematik umzugehen, gibt es prinzipiell zwei Varianten: Zum einen können Sie das Smartphones natürlich nur im WLAN nutzen. Dies würde aber bedeuten, dass Sie sich stark einschränken. Alternativ ist ein neuer Smartphone-Tarif mit höherem Inklusiv-Volumen vielleicht die bessere Wahl. Bei www.discosurf.de finden Sie garantiert das passende Angebot – und erhöhen Ihr Datenvolumen ohne Extrakosten.