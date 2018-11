Cliff Bleszinski – Will nicht mehr Spiele entwickeln

Den Namen Cliff Bleszinski kennt wohl jeder. Bleszinski war einer der Schöpfer von Gears of War und hat vor einiger Zeit sein eigenes Studios gegründet.

Leider war es so, dass es das Studio vor geraumer Zeit seine Pforten schließen musste. Cliff Bleszinski war bei vielen Gamern beliebt aber bei ebenso vielen auch unbeliebt. Via Twitter ist ihm nun etwas dem Kragen geplatzt.

Dort wurde er auf sein ehemaliges Studio – Boss Key – angesprochen und erklärte, dass er niemals wieder ein Videospiel entwickeln würde. Die Häme der Gamer und Leser seien unter anderem der Grund dafür.

Das letzte Spiel aus seinem Hause hörte auf den Namen Radical Heights und wurde schnell nach dem Release wieder eingestampft.

I paid my employees, their 401ks, and their health care – even months after the studio folded. So they could care for their families.

I didn't take a salary myself for two years.

I get you're sad, but god, this kinda shit is another reason I am NEVER making another game. https://t.co/RtS7l5WcAl

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) November 15, 2018