Close to the Sun – Endlich gibt es einen Termin

Den Entwickler Storm in a Teacup dürften wohl nur wenige unter euch kennen. Kein Grund für das Studio aber nicht einen interessanten Titel auf die Konsolen und den PC zu bringen.

Das neue Spiel hört auf den Namen Close to the Sun und wird schon im Oktober für Xbox One, PC, Nintendo Switch und PS4 erscheinen – sowohl digital als auch auf Disk.

Close to the Sun wird zudem eine recht eindrucksvolle Collectors Edition erhalten, die im Video unten in Augenschein nehmen könnt. Close to the Sun spielt in einem alternativen Universum während der 1900er Jahre und steckt euch in die Rolle von Rose, eine Frau die ein Konstrukt namens Helios besucht.

Dieses wurde von niemand geringeren als Nikola Tesla gebaut. Close to the Sun erscheint am 29. Oktober 2019.