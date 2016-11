Conan Exiles – Ab nächstes Jahr auch auf Xbox One

Survival Spiele stehen noch immer hoch im Kurs – vor allem dann, wenn man sie auch mit Freunden und Bekannten meistern kann. Conan Exiles soll genau in diese Kerbe schlagen und ist dabei nach dem Vorbilder Geschichten von Robert E. Howard entstanden.

Conan Exiles versetzt euch in die Welt von Conan dem Barbaren. Eine Welt, in der ihr alleine oder mit Freunden und auch Unbekannten versuchen müsst zu überleben. Nachdem bereits klar ist, dass Conan Exiles Ende Januar via Early Access für Steam erscheinen wird, hat man nun auch bekanntgegeben, dass Conan Exiles für die Xbox One erscheinen wird.

Genauer gesagt für das Preview Programm der Xbox One. Einen genauen Termin gibt es bislang für die Preview Version von Conan Exiles auf Xbox noch nicht, aber einen neuen Trailer, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Seid ihr bereit im Frühling 2017 euren inneren Barbaren freizulassen?