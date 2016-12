Conan Exiles – Wirst du die Welt von Conan überleben?

Das Überleben des Stärkeren hatte wohl nie so viel Bedeutung wie in der Welt von Conan, des Barbaren. Conan Exiles steckt euch in eben jene Welt und es ist an euch zu überleben.

An ein Kreuz genagelt, ohne Wasser, werdet ihr zwar gerettet, seid dann aber komplett auf euch gestellt. Findet die Werkzeuge um zu jagen, Wasser zu finden und euch einen Unterschlupf zu bauen.

Im neuesten Entwicklertagebuch nimmt Funcom den Punkt Survival in Conan Exiles genauer unter die Lupe. Im Januar wird Conan Exiles im Preview Programm von Steam zur Verfügung stehen, im Frühling dann für die Xbox One.