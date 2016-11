Crackdown 3 – Entwicklung geht weiter

Die Gamerwelt, insbesondere auf der Xbox One, warten seit Jahren schon auf Crackdown 3. Es war so lange still, dass bereits erste Gerüchte aufkamen, es sei gecancelt worden, was allerdings nicht den Tatsachen entspricht.

Phil Spencer hat sich diesem Thema, so wie er es sonst auch sehr oft macht, via Twitter angenommen und ist da auf eben jene Frage eingegangen. Dort bestätigte er nicht nur, dass die Entwicklung nicht eingestellt wurde, sondern auch, dass sie gute Fortschritte macht.

Spencer bestätigte zudem, dass er kürzlich einen Blick auf die aktuelle Version werfen konnte und sich vor allem darüber freute, dass man Crackdown 3, wie jeden Teil davor auch, sofort am Look erkennt, was Fans der Reihe wohl sehr freuen dürfte. Einen Termin für Crackdown 3 gibt es aber nach wie vor nicht.