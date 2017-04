Crackdown 3 – Neue Informationen stehen bald bereit?

Die Ankündigung von Project Scorpio ist zum Greifen nahe und einer der Launch-Titel dürfte ohne Frage Crackdown 3 werden, doch wie weit ist man überhaupt mit der Entwicklung des Action-spiels?

Via Twitter hat die offizielle Crackdown-Seite nun verraten, dass weitere Informationen zu Crackdown 3 bereits am Horizont zu sehen sind. 2017 soll laut ihren Angaben ein tolles Jahr für Gamer werden. Das Studio ist bereits bereit den großen Knall abzuliefern.

Morgen allerdings, zur Ankündigung von Project Scorpio, sollten Fans keine Spiele erwarten, da es dort nur rein um die Hardware gehen wird.

2017 is shaping up to be great! #Crackdown3 info is on the horizon, and we're ready to bring the boom! pic.twitter.com/l59odUKSsH

— Crackdown (@crackdown) April 4, 2017