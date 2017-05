Crackdown 3 – Play Anywhere bestätigt

Fans als auch die Fachpresse geht davon aus, dass Crackdown 3 auf der diesjährigen E3 2017 einen Termin bekommen wird, der zeitlich wohl mit dem Release von Project Scorpio übereinstimmen dürfte.

Dabei wird Crackdown 3 eine „Tradition“ fortführen, die Microsoft bei seinen exklusiven Titeln bereits vor einiger Zeit eingeführt hat. Via Twitter bestätigte das Studio nun, dass auch Crackdown 3 ein Play Anywhere Titel werden wird.

Das bedeutet, dass ihr Crackdown 3 beispielsweise für die Xbox One kauft und ohne weitere Kosten auch auf eurem Windows 10-PC spielen könnt; und umgekehrt. Wann genau Crackdown 3 erscheint ist derzeit noch reine Spekulation.

Crackdown 3 will indeed be a Play Anywhere title! https://t.co/radWMMG0KT

— Crackdown (@crackdown) May 23, 2017