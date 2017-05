Crash Bandicoot N Sane Trilogie – Ein Jahr exklusiv für PS4 und PS4 Pro

Seit die Crash Bandicoot N Sane Trilogie angekündigt wurde, gab es auch Gerüchte, die besagten, dass es nicht länger ein PlayStation-exklusives Spiel sein wird. Diese Gerüchte wurden nun von Sony selbst bestätigt.

Sony Irland hat via Twitter verkündet, dass die Crash Bandicoot N Sane Trilogie ab dem 30. Juni für PS4 und PS4 Pro erscheinen wird; vor allen anderen Plattformen. Damit macht sich eine der wohl bekanntesten Figuren der frühen PlayStation-Geschichte auf, auch neue Gebiete zu erobern – eventuell auch die Xbox One.

Die Zeitexklusivität soll laut einigen Bildern im Internet ein Jahr halten, bevor die Crash Bandicoot N Sane Trilogie dann auch andere Plattformen heimsucht. Möglich ist der Release auf PC, Xbox One und Nintendo Switch.

will launch on 30th June 2017. To clarify our earlier post, it will be coming to PlayStation 4 and PS4 Pro first.

