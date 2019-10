CyberConnect2 – Ein neues Spiel wird bereits entwickelt

Den Namen CyberConnect2 verbinden vor allem Fans von Animes mit Spielen, die auf selbigen basieren. Das Studio ist aber alles andere als still und plant schon den nächsten Titel.

Aktuell in Arbeit ist natürlich Dragon Ball Z: Kakarot in Entwicklung und darauf konzentriert sich auch CyberConnect2 vollends. Das bedeutet aber nicht, dass nicht noch andere Projekte in Arbeit sind.

In einem besonderen Video sprach Hiroshi Matsuyama über die Zukunft, als er einige Fragen von Fans beantwortet. Dabei verriet er, dass schon das nächste Spiel basierend auf einem Manga bzw. Anime in Arbeit sei. Natürlich wollte Matsuyama nicht verraten um was es sich handelt.