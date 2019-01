Cyberpunk 2077 – Die Inspiration für die Entwickler

Auch wenn der Release von Cyberpunk 2077 noch immer eines der größten Geheimnisse der Gaming-Welt ist, spricht das Studio dahinter sehr gerne darüber.

CD Projekt RED hat uns bereits mit der Witcher-Reihe verzaubern können und legt sich für Cyberpunk 2077 noch mehr ins Zeug. Obwohl klar ist, dass das Pen and Paper-Spiel Cyberpunk 2020 die direkte Basis für Cyberpunk 2077 ist, hat sich CD Projekt RED auch an anderer Stelle Inspiration geholt.

Senior Quest Designer Philipp Weber sagte dazu: „Die eigentliche Inspiration für das gesamte Studio war natürlich Cyberpunk 2020 und natürlich Cyberpunk als Genre an sich in Filmen wie Blade Runner, Ghost in the Shell oder Bücher wie Neuromancer. Aus dem gleichen Grund haben wir The Witcher gemacht; weil wir es wirklich sehr lieben. Mit diesen Hintergedanken wollten wir ein Videospiel erschaffen, das wir auch selbst spielen würden.“

Weiter sagte er: „Um eine richtig gute Geschichte erzählen zu können, muss man die Welt sehr gut kennen. Für das Story-Team, also die Writer, die Quest-Designer und Cinematic Designer wurde eine Liste zusammengestellt mit den Büchern die wir lesen sollten, welche Regeln es in Cyberpunk 2020 gibt und welche Filme wir schauen sollten. Wir mussten uns wirklich in dieser Welt verlieren.“

„Viele von uns waren bereits Fans von Cyberpunk und kannten diese Dinge schon lange. Wir sagten uns: ‘Wir müssen alles von Cyberpunk so gut kennen, wie wir es in The Witcher kennen.‘ Andererseits soll es natürlich auch ein Spiel für Erwachsene sein. Wir wollen interessante Geschichten erzählen, mit interessanten Themen. Das hat sich nicht verändert. Wir haben schon davor interessante Geschichten erzählt, wir fühlen uns damit also sehr vertraut.“

Schon im ersten Gameplay-Video zu Cyberpunk 2077, welches im letzten Jahr veröffentlicht wurde, können wir die Einflüsse von den genannten Quellen deutlich sehen. Wir freuen uns auf mehr, wenn Cyberpunk 2077 und natürlich CD Projekt RED dazu bereit sind.