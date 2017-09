Cyberpunk 2077 – Die Zeit wird kommen

Vor mehr als fünf Jahren kam Entwickler CD Projekt RED an die Öffentlichkeit und verriet, dass sie an Cyberpunk 2077 werkeln. Seitdem ist es still um das Spiel geworden. Nach dem großen Erfolg von The Witcher 3 wollen die Fans aber mehr.

Nicht nur die Fans gespannt, auch das Studio hinter Cyberpunk 2077 ist es. Nach all den Jahren des Schweigens, hat das Studio nun in einer Finanzpräsentation bestätigt, dass sich die Entwicklung derzeit in einem intensiven Stadium befinden.

Es könnte sein, dass wir gar nicht mehr so lange warten müssen. CD Projekt RED CEO Adam Kiciński sagte während dieser Präsentation: „Es kommt die Zeit, in der wir zeigen können, was wir erreicht haben.“

Hoffentlich kommt diese Zeit schon sehr bald, denn weltweit freuen sich Fans auf dieses Spiel.