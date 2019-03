Cyberpunk 2077 – Drei bis fünf Wege können ans Ziel führen

CD Projekt RED hat bereits bei The Witcher 3 eindrucksvoll bewiesen, dass nicht jede Quest nur mit dem Schwert beendet werden kann. Geralt boten sich oft verschiedene Wege an. Kein Wunder also, dass das Studio mit Cyberpunk 2077 hier den nächsten Schritt machen will.

Via Reddit schrieb Quest Designer Philipp Weber nun über die Komplexität von Cyberpunk 2077’s Quest Design. Es bieten sich mehr als nur eine oder zwei Möglichkeiten, sondern oftmals drei bis fünf. Weber schrieb:

„Ich muss jetzt die verschiedenen Möglichkeiten berücksichtigen, die wir anbieten, wie Netrunning Skills etc. und wie wir das Benutzen dieser euch oftmals 3 bis 5 Wege bieten eine Quest zu lösen. Das macht das Design einer Quest natürlich sehr komplex aber es ist zeitgleich auch sehr unterhaltsam.“

Unterhaltung ist wohl eines der wichtigsten Stichpunkte, denn egal wie gut die Story einer einzelnen Quest auch sein mag, wenn die Lösung die gleiche ist, wie die vorangegangenen Quests, ist es einfach uninteressant nach einer gewissen Weile.

Wann Cyberpunk 2077 genau erscheinen wird ist noch unklar, doch wir können davon ausgehen, dass CD Projekt RED einmal mehr Microsofts Bühne nutzen wird, auf der diesjährigen E3, um weitere Fortschritte zu zeigen und eventuell einen Termin zu nennen.