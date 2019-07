Cyberpunk 2077 – Emotionen pur

CD Projekt RED hat in der Witcher-Reihe verschiedenste Emotionen auslösen können, die uns durch eine fantasievolle und aufregende Welt trugen. Auch Cyberpunk 2077 dem in nichts nachstehen, wie jetzt bestätigt wurde.

Lead Quest Designer Paweł Sasko hat jetzt im Interview mit Game Reactor bestätigt, dass auch in Cyberpunk 2077 Emotionen keine Mangelware sein werden und es eventuell soweit kommen wird, dass ihr zum Taschentuch greifen müsst.

Sasko sagte: „Glaubt mir, was wir hier machen, das wird euch zum Weinen bringen, daran gibt es keinen Weg vorbei. Glaubt mir, wir werden alles Mögliche machen, um den Spieler an den Bildschirm zu fesseln.“

„Ich denke, es wird Freude geben und auch Tränen, ihr werden lachen und euch ärgern. Wir werden euch all das geben, weil wir so eben arbeiten. Das ist eines meiner Hauptziele, ich möchte die Spieler erreichen. Ich möchte, dass sie das alles so intensiv wie möglich mitfühlen.“

Wir sind gespannt, ob dieses Ziel wirklich erreichbar ist. Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020.

