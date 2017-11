Cyberpunk 2077 – Entwickler um Geduld und besänftigt besorgte Fans

Mit der Witcher-Reihe hat CD Projekt RED eindrucksvoll bewiesen, dass sie gute und vor allem interessante Spiele machen können. Weltweit warten Fans jetzt auf Neuigkeiten zu Cyberpunk 2017, dass bereits vor vielen Jahren angekündigt wurde.

Obwohl es bisher kaum Informationen, geschweige denn einen Release-Termin gibt, hat das polnische Studio die wartenden Fans nicht vergessen. Marcin Przybyłowicz‏ bat die Fans via Twitter um Geduld, verriet aber auch, dass großartige Dinge auf die Gamer zukommen werden.

Zeitgleich hat Przybyłowicz‏ Fans beruhigt, die glauben, dass das Spiel schlechte Fortschritte macht. Ein Zeichen dafür, wären die kürzlichen Entlassungen und Kündigungen gewesen. Auf dieses Thema hin schrieb Przybyłowicz‏ nur:

„Glaubt nicht alles, was ihr online lest.“

Wann Cyberpunk 2077 endlich erscheint und wann wir erste, handfeste Informationen zum RPG bekommen werden, ist derzeit reine Spekulation.

Recently I'm getting more and more questions about #cyberpunk2077 development. I know we're taking our time, but please have patience. There are great things to come.

— Marcin Przybyłowicz (@kwazol) November 9, 2017