Cyberpunk 2077 – Handarbeit soll überzeugen

Cyberpunk 2077 wird, wie The Witcher auch, ein Open World-Titel werden, wobei das nicht so ganz richtig ist, was die Reihe rund um Hexer Geralt betrifft.

Entwickler CD Projekt RED geht dabei aber nicht den leichten Weg, wie viele große Titel es machen, sondern setzt auf die gute alte Handarbeit. Alles was ihr in Cyberpunk 2077 sehen werdet, seien es Häuser, Werbung oder einfache Gegenstände, wurde von Hand so platziert.

Lead Animator Maciej Pietras sagte dazu in einem Interview: „In Cyberpunk 2077 werdet ihr die Möglichkeit haben, viele Gebäude zu betreten, wohl wissend das alles von Hand gemacht wurde. Wir glauben, dass Qualität durch das manuelle Erschaffen entsteht; in unserer Welt ist nichts automatisch erstellt worden.“

Wir sind schon jetzt gespannt, wie es sein wird Night City in Cyberpunk 2077 zu erkunden und die vielen Eindrücke auf sich einwirken zu lassen.