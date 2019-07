Cyberpunk 2077 – Kein Plattform-abhängiger Vorbestellerbonus

Schon immer gab es teilweise sehr merkwürdige Marketing-Deals, die alle Konsolenhersteller schon einmal genutzt haben, um sich einen „Vorteil“ gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen.

Für Cyberpunk 2077 wird es solche „Vorteile“ aber nicht geben. Egal ob ihr Cyberpunk 2077 für die Xbox One, den PC oder die PS4 vorbestellt – euch alle erwarten die gleichen Inhalte.

CD Projekt RED zeigt damit einmal mehr, was wirklich wichtig ist und das ist das Spiel als solches und den Spaß und die Unterhaltung, die es auf die Konsole bzw. Plattform eurer Wahl bringt. Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020.

#Cyberpunk2077 says everyone will get the same in game content no matter when they purchase it! (Via @KenXyro) pic.twitter.com/zoqxDl7pvq

— Cyberpunk 2077 • News (@PlayCyberPunk) July 25, 2019