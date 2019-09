Cyberpunk 2077 – Lässt euch ab und an V sehen

Cyberpunk 2077 ist einfach in aller Munde. Egal ob wegen angeblicher Downgrades der Grafik oder einfach allgemein weil man sich seines Geschlechts unsicher ist. Oft wird auch „bemängelt“, dass Cyberpunk 2077 nur in der First-Person Ansicht zu spielen ist, doch ihr werdet euren erstellten Charakter öfter zu Gesicht bekommen.

Dafür sorgen werden verschiedene Cutscenes und andere Gelegenheiten, die sich im Spiel auftun werden. Marcin Momot von CD Projekt RED nutzt Twitter, um die Gamer darüber aufzuklären. Er schrieb:

„Spieler werden ihren Charakter im Inventar sehen können, während ihr fahrt, in Spiegeln und bei gelegenheit auch in einigen Cutscenes.“

Wir sind uns ziemlich sicher, dass CD Projekt RED genau weiß, was sie machen. Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020.

2/2 That said, players will still be able to see their characters in the inventory screen, during driving sequences, in mirrors and, very occasionally, in some of the cut-scenes.

— Marcin Momot (@Marcin360) September 2, 2019