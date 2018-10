Cyberpunk 2077 – Möchte wichtige Fragen stellen

Schon vor hunderten Jahren haben sich Autoren in Gedanken in die Zukunft begeben. Wer in den 80ziger Jahren aufgewachsen ist, wird viele Filme kennen, die sich die heutige Zeit düster und mit fliegenden Autos vorstellten.

Zeitgleich hatte und hat jeder Film und jedes Buch auch immer eine Botschaft mitteilen wollen, zeigte die Auswirkungen des menschlichen Wesens und der Technik. Auch Steampunk bzw. Cyberpunk als Genre widmet sich solchen Themen, bringt aber noch andere Einflüsse mit ein.

Cyberpunk 2077 wird sich solchen Themen annehmen. Versuchen die philosophische Seite und den Action-part gleichermaßen anzugehen. Es war Cyberpunk 2077 Writer Stanislaw Swiecicki der sagte:

„Einige Cyberpunks sind mehr matschig und rein durch die Action getrieben, wie Terminator oder RoboCop. Aber es gibt eine philosophische Seite des Gernes. Denkt an Blade Runner oder Ghost in the Shell. Unser Ziel ist es, den Spielern starke Elemente von beiden Seiten zu geben. Ihr werdet Aufregung durch kybernetische Implantate erfahren und durch starke Waffen aber die Story hat ebenfalls einen großen Tiefgang. Wir wollen nach der Identität und Individualität in einer fast vollkommenen vernetzten Welt fragen.“

„Das Erzählen einer Geschichte ist für uns als Studio sehr wichtig. Wir wollen Geschichten erzählen, die Gamer auf emotionaler Ebene ansprechen und wichtige Fragen stellen. Davon wird es also sehr viel im Spiel geben und es ist ein wichtiger Teil des Genres.“

Wir freuen uns schon sehr auf Cyberpunk 2077, vor allem auf den Tag, an dem CD Projekt RED endlich einen Termin nennen kann und möchte.