Cyberpunk 2077 – Multiplayer-Modus offiziell bestätigt

Entwickler CD Projekt RED hat bisher das Thema Multiplayer ungern direkt in Verbindung mit Cyberpunk 2077 gebracht. Es war immer die Rede von einer eventuellen Einbindung, doch die Dinge haben sich jetzt geändert.

Via Twitter hat das Studio jetzt bestätigt, dass ganz offiziell an einem Multiplayer-Modus zu Cyberpunk 2077 gearbeitet wird. Hinzu kommt, ganz offiziell, dass CD Projekt RED jetzt nach Verstärkung sucht, die bei der Entwicklung mitwirken.

Unklar ist aber, ob der Multiplayer-Modus zu Cyberpunk 2077 direkt zum Launch des RPGs am 16. April 2020 bereits verfügbar sein wird.

1/2 Until now, the only thing we said about multi was that it was in R&D. As we’re getting closer to launching ‘single player’ Cyberpunk 2077 in Apr. 2020, we’d like to confirm that multiplayer's in the works! If you feel like lending us your skills apply: https://t.co/QQV6qsuvhk pic.twitter.com/GHbiS5N3DT

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) September 4, 2019