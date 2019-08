Cyberpunk 2077 – Neue Informationen stehen bereit

Ein neuer Tag, eine neue Cyberpunk 2077-Meldung. Neue Informationen zum neuen Titel von CD Projekt RED tauchen fast täglich auf und schon in zwei Tagen wird es neues Gameplay für alle wartenden Fans geben.

Doch die Zeit bis dahin wird mit neuen Informationen zu Cyberpunk 2077 versüßt. So wird V – der oder die Held/in des Spiels, kann – genau wie Geralt aus The Witcher – ebenfalls schwimmen. Das scheint V auch zu müssen. Warum ist allerdings noch nicht klar.

Klar ist aber, dass ihr nicht nur Night City besuchen werdet können, sondern auch den Untergrund der Stadt. Was euch dort erwartet – eventuell ja geflutete Bereiche – ist aber noch ein Rätsel.

Was Loot in Cyberpunk 2077 betrifft, hat sich das polnische Studio hier keine Scheibe von Spielen wie Borderlands abgeschnitten. In Cyberpunk 2077 werdet ihr Loot nur da finden, wo es das Studio auch möchte. In bestimmten Bereichen von Night City oder nur von bestimmten Feinden.

Feinde in Cyberpunk 2077 werden unterschiedlich reagieren, je nach Augmentierung, die sie Ausgerüstet haben. Falls ihr nun aber hofft, dass ihr eure Begleiter im Kampf oder allgemein eine Anweisung geben könnt, dann habt ihr euch geschnitten. Eure Begleiter werden immer eigenständig handeln und euch unterstützen.

Cyberpunk 2077 erscheint, sollte nichts dazwischenkommen, am 16. April 2020.