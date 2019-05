Cyberpunk 2077 – Neues Material auf der E3 2019

Mit großen Schritten nähert sich die E3 2019 und damit wachsen auch die Hoffnungen von vielen Gamern auf neues Material zu Cyberpunk 2077.

Marcin Momot von CD Projekt RED hat sich nun mit Twitter an eben jene Fans gewendet und hat im Grunde gute Neuigkeiten. Das polnische Studio wird neues Gameplay-Material zu Cyberpunk 2077 auf der E3 2019 vorstellen, es gibt aber ein großes Aber.

Denn das was gespielt wird, kann vor Ort nicht von Gamern selbst gespielt werden. Die Gameplay-Demo wird allerdings nur von den Entwicklern selbst gespielt, und das im Kino hinter verschlossenen Türen, für Presse und ausgewählte Personen.

Wann Cyberpunk 2077 erscheinen wird ist bis dato noch unklar.

To answer many questions about the demo and whether or not @CyberpunkGame will be playable at E3 — we are going to be hosting gameplay presentations (game played by us) in that cinema.

— Marcin Momot (@Marcin360) May 23, 2019