Cyberpunk 2077 – Nur selber fliegen ist schöner

Jeder neuer Tag, bringt einige Neuigkeiten rund zu Cyberpunk 2077 ans Licht. Dieses Mal spricht CD Projekt RED über fliegende Autos und schwimmen in der Welt von Cyberpunk 2077.

Einmal hat Lead Quest Designer Pawel Sasko aus dem Nähkästchen gesprochen. Zu den verschiedenen Transport- und Fortbewegungsmöglichkeiten sagte er unter anderem:

„Es wird Boote im Spiel geben und es gibt auch Story-Abschnitte, die mit Booten zu tun haben werden – ich möchte aber nicht zu viel verraten. Boote sind zwar ein Teil des Spiels, aber ihr könnt sie nicht fahren. Ihr werdet schwimmen können, aber mehr möchten wir dazu noch nicht sagen. In The Witcher gab es einige Missionen die im Wasser stattfanden, wir haben auch für Cyberpunk 2077 etwas vorbereitet.“

Okay, keine Boote also zum Lenken. Aber die Zukunft bietet doch fliegende Autos, was ist damit? Auch hier muss Sasko leider einige Zähne ziehen:

„Es gibt einige Story-Elemente, die sich in fliegenden Autos abspielen und es gibt Momente, in denen V ein Fahrzeug auch fliegen wird, aber dies sind immer Story-basierte Momente. Ich würde jetzt viel verraten und das möchte ich nicht, aber gibt Momente in der Story, in denen ihr ein Fahrzeug fliegen könnt, aber selbst, außerhalb der Story, ist es nicht möglich. Dafür habt ihr jede Menge Autos und Motorräder. Es fühlt sich sehr gut an, wenn ich ehrlich bin.“

Man darf also gespannt sein, in welchen Missionen wir ans Lenkrad eines fliegenden Autos dürfen. Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020.