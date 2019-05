Cyberpunk 2077 – Release nicht mehr 2019?

Wohl zu nur sehr wenigen Spielen, gibt es so viele Gerüchte und Unsicherheiten wie zu Cyberpunk 2077, aus dem Hause CD Projekt RED.

Bis zum heutigen Tag lauern und warten Fans weltweit auf eine Ankündigung seitens des polnischen Studios, die endlich den Termin des RPGs enthüllen wird. Cyberpunk 2077 wurde erstmals 2013 angekündigt und befindet sich seitdem in einer Blase des Geheimhaltens.

Jason Schreier von Kotaku, der bereits viele Gerüchte in die Welt setzte und auch bestätigen konnte, hat jetzt via Twitter ausgesagt, dass Cyberpunk 2077 definitiv nicht mehr 2019 erscheinen wird. Natürlich ist das kein offizielles Statement seitens CD Projekt RED, doch wundern würde es wohl nur die Wenigsten.

Cyberpunk 2077 soll auf der E3 2019 den bisher größten und wichtigsten Auftritt für CD Projekt RED darstellen.

Idk where you saw that rumor but Cyberpunk is absolutely not coming out this year

— Jason Schreier (@jasonschreier) May 29, 2019