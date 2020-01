Cyberpunk 2077 – CD Projekt RED verschiebt den Termin

Fans weltweit haben es befürchtet, als CD Projekt RED seiner Zeit den Release von Cyberpunk 2077 mit dem 16. April 2020 datiert hat. Kann dieser Termin zu halten sein?

Diese Frage wurde nun leider mit einem „nein“ beantwortet. Das polnische Studio hat sich via Twitter an die wartenden Fans gewendet und hatte dabei unter anderem Folgendes zu sagen:

„Derzeit hat unser Spiel eine Phase erreicht, in der es stabil und spielbar ist aber es gibt noch so viel Arbeit. Night City ist gigantisch, voller Geschichten, Inhalte und Orte die ihr besuchen könnt aber auf Grund dieser Komplexität benötigen wir einfach mehr Zeit es zu testen, verbessern und zu verfeinern.“

Cyberpunk 2077 wird jetzt am 17. September 2020 in den Handel kommen. Damit müssen wir uns noch deutlich länger gedulden als gedacht.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020