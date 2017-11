Cyberpunk 2077 – CD Projekt RED sucht Verstärkung

Entwickler CD Projekt RED ist seit Tagen öfter einmal im Rampenlicht der Berichterstattung zu finden. Entweder um den großen Publishern zu zeigen wie gute Spieleentwicklung wirklich geht, oder wenn Cyberpunk 2077 auch nur ansatzweise in einem Tweet erwähnt wird.

Aktuell kümmert sich das polnische Studio aber darum ihr Langzeitprojekt Cyberpunk 2077 in gelenkte Bahnen zu kommen. Verwirklicht werden soll dies, mit frischer Verstärkung, die aktuell von CD Projekt RED gesucht wird.

Auf dem offiziellen Twitter-Account sucht das Unternehmen nach einem Concept Artist, der das Team von Cyberpunk 2077 verstärken soll. Solltet ihr also nach einem neuen Job suchen, und die nötigen Qualifikationen mitbringen, ist könnt ihr gerne einmal einen Blick darauf werfen:

As a Concept Artist you would have a chance to develop your art skills in one of the most-expected AAA games. Join our studio in Cracow and become a part of Cyberpunk team!https://t.co/yX1Rp1hLkk pic.twitter.com/aa9w4NxZo9

— CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) November 23, 2017