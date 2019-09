Cyberpunk 2077 – Der Multiplayer soll zur Welt und zur Story passen

Erst kürzlich hat Entwickler CD Projekt RED verkündet, dass Cyberpunk 2077 ganz offiziell einen Multiplayer-Modus erhalten wird. Dieser ist allerdings sehr gut überdacht, wie das Studio erneut mitteilte.

Level Designer Max Pears hat in einem Interview über die Anbindung des Multiplayers in die Story von Cyberpunk 2077 gesprochen. Seiner Aussage nach, soll der Multiplayer-Modus sehr gut in die übergreifende Story passen. Er sagte:

„Zu viel kann ich noch nicht darüber sagen, weil es ein fortlaufender Prozess ist. Wir gehen aber sicher, dass der Multiplayer in die übergreifende Geschichte passt und in die Welt – und sich dabei richtig anfühlt. Es geht darum sicherzustellen, dass es zu dem passt, was wir als Firma darstellen, weil uns Story sehr wichtig ist und es muss zur Art und Weise passen, wie wir Spiele designen.“

„Deshalb ist es uns sich wichtig, für den Multiplayer durch den R&D Prozess zu gehen, um sicher zu gehen, dass wir nicht einfach irgendetwas hinzufügen, sondern das es sich nach CD Projekt RED anfühlt, unsere Art und unserer Design-Philosophie.“

Ob dies letztlich klappen wird, zeigt sich zum Release von Cyberpunk 2077, das am 16. April 2020 erscheinen wird.