Dark Devotion – Wie stark ist dein Glaube?

Entwickler Hibernian Workshop werkelt derzeit unter Hingabe an einem Action-RPG der etwas anderen Art. Es erinnert an Rogue-lite-Titel, die bereits für die Konsolen und den PC erschienen sind, hat aber doch seinen ganz eigenen Charme.

Dark Devotion, so der Name des Action-RPGs, behandelt ein Thema, an das sich nur wenige Spiele wagen. Es geht um Religion und was der Held des Spiels dafür bereit ist zu opfern. Seine Reise führt ihn in Tempel, die ihn und seinen Glauben gleichermaßen auf die Probe stellen.

Eingepackt in eine tiefgreifende Story, wird euch Dark Devotion auf vier unterschiedliche Welten bringen. Als Spieler habt ihr die Wahl zwischen dutzende Waffen und könnt durch sie die Geheimnisse der Tempel erfahren.

Eingebunden in Dark Devotion ist auch ein System von Glauben und Verfluchung, dass sich auf das Spiel selbst auswirken wird. Dark Devotion soll 2018 für Xbox One, PC und PS4 erscheinen. Einen ersten Trailer könnt ihr ebenfalls begutachten.