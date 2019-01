Dark Souls Trilogie – Der März wird wieder schwer

Egal wie oft ihr Dark Souls gespielt habt, ihr könnt einfach nicht genug davon bekommen? Für eben jene Gamer unter euch, die so denken gibt es nun gute Neuigkeiten.

From Software und Activision haben nun angekündigt, dass die Dark Souls Trilogie auch ihren Weg nach Europa finden wird. Die Dark Souls Trilogie erscheint auf Disk für Xbox One und PS4 und wird Dark Souls 1 Remaserted, Dark Souls 2 und natürlich Dark Souls 3 enthalten.

Ab dem 01. März 2019 wird die Dark Souls 3 Trilogie dann in Europa erhältlich sein.

At long last, it will arrive in those transitory lands. Dark Souls Trilogy, available in the EU, March 1, 2019. #DarkSoulsRemastered #DarkSouls2 #DarkSouls3 pic.twitter.com/KF1gOkffNZ

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) January 11, 2019