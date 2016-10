Dark Souls 3 – Der Launch Trailer zum neuen DLC

Pressemeldung – Bandai Namco Entertainment Europe, einer der führenden Entwickler und Publisher interaktiver Unterhaltung, hat mit Dark Souls 3: Ashes of Ariandel die erste von zwei Erweiterungen für das von Kritikern gefeierte Dark Souls 3 für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam veröffentlicht.

Zurück in der Welt von Dark Souls 3 decken Spieler ein schreckliches Geheimnis auf, das in den Tiefen eines verfluchten Gemäldes aus einer anderen Zeit liegt. Sie werden sich in einem ganz neuen Gebiet mit furchterregenden neuen Gegnern, Herausforderungen und spannenden neuen Geschichten, die die Story von Dark Souls 3 weiterführen, wiederfinden.