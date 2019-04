Darkborn – 15 Minuten neues Gameplay

An den Namen Project Wight werden sich wohl nur noch wenige unter euch erinnern, doch zeigte eben jenes Spiel großes Potential.

In der Rolle eines jungen Monsters solltet ihr den Tot eurer Eltern und Geschwister rächen. Eben jenes Spiel hat nun endlich einen finalen Namen bekommen und offiziellen Gameplay. Project Wight wird fortan auf den Namen Darkborn hören.

Das First-Person Action Adventure hält weiterhin am Monsterthema fest und zeigt nun in knappen 15 Minuten Gameplay, was euch mit Darkborn erwarten wird. Wikinger-ähnliche Feinde stellen sich dem jungen Monster in den Weg, das auf Rache sinnt.

Darkborn soll für Xbox One, PC und PS4 erscheinen, einen Termin gibt es aber noch nicht.