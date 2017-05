Dead Alliance – Zombies und Spannung – alles in einem Spiel

Was ist besser als ein Multiplayer-Gamer mit vielen und ausgefallenen Waffen? Genau, ein Multiplayer-Game mit vielen und ausgefallen Waffen, und Zombies. In Dead Alliance bekommt ihr genau das.

Ab dem 29. August 2017 dürft ihr euch mit Dead Alliance ins Getümmel werfen. Dabei trefft ihr nicht nur auf menschliche Gegner, sondern auch auf Horden von Zombies, die während eures Feuergefechts nur eines wollen: euer Fleisch.

Ihr könnt ihre Schwäche für lebendes Fleisch allerdings auch als Waffe nutzen und mit verschiedenen Waffen, euren Feinden die untote Horde auf den Hals hetzten. Dead Alliance wird unter anderen Modi wie Team Deathmatch, Free for All, King of the Hill, und Capture and Hold bieten.

Dead Alliance erscheint für PC, Xbox One und PS4 – einen Trailer gibt es schon heute: