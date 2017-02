Dead by Daylight – Konsolenversion ist in Arbeit

Entwickler Starbreeze und Publisher Behaviour Digital haben gute Neuigkeiten, für alle Gamer, die gerne einmal um ihr Leben fürchten oder nach den Leben von anderen Gamern trachten. Eines der beliebtesten asymmetrischen Multiplayer-Games kommt auf die Konsolen.

Dead by Daylight, in dem vier Spieler die Rolle der Opfer übernehmen, während ein fünfter Gamer die Rolle eines Killers einnimmt, soll noch in diesem Jahr für Xbox One und PS4 erscheinen.

Auf dem PC hat sich Dead by Daylight bereits mehr als 1,8 Millionen Mal verkaufen lassen, und ist somit alles andere als ein Ladenhüter. Einen genauen Termin für das Katz- und Mausspiel der etwas blutigen Art gibt es allerdings noch nicht. Ebenso unbekannt ist der Preis für die Konsolenfassung von Dead by Daylight.