Dead by Daylight – Im Juni beginnt die Jagd

Auf dem PC dürft ihr bereits mit euren Freunden mal ordentlich abhängen, oder sie abhängen lassen, sofern ihr als Killer in Dead by Daylight unterwegs seid. Dass Dead by Daylight auch für Xbox One und PS4 erscheinen soll, war bereits klar, aber einen Termin gab es für die Umsetzung noch nicht.

Starbreeze hat dies nun geändert und hat verraten, wann Dead by Daylight hierzulande erscheinen wird. Ab dem 23. Juni darf man in Europa als Killer losziehen und vier seiner Freunde jagen. Als Gejagter müsst ihr allerdings in der Zeit Generatoren finden und reparieren, um dann durch einen Ausgang zu entkommen.

Die Konsolenversionen enthalten zudem:

Den originalen Soundtrack

Das 80er Jahre Suitcase Add-on

Das Bloodstained Sack Add-on

Das Of Flesh and Mud Add-on

Weitere Inhalte zu Dead by Daylight sollen in Zukunft angekündigt werden.

Quelle