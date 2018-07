Dead Island 2 – Es ist noch immer in Entwicklung

Zombies sind noch immer auf den Bildschirmen zu finden und auch aus Videospielen nicht wegzudenken. Spiele wie Dead Island haben sich seiner Zeit großer Beliebtheit erfreut, was aber ist eigentlich mit Dead Island 2?

Nachdem lange Zeit Schweigen rund um Dead Island 2 geherrscht hat und die Fans die Hoffnung bereits langsam aber sicher aufgegeben haben, hat sich der offizielle Twitter-Account von Dead Island wieder zu Wort gemeldet.

Auf die Frage hin, was eigentlich mit Dead Island 2 sei, antwortete man dort: „Dead Island 2 ist noch immer in Entwicklung und wir werden zu einem späteren Zeitpunkt mehr dazu sagen.“

Der „spätere Zeitpunkt“ ist im Grunde vor gefühlt einem Jahr überschritten worden. Zulange sollte sich das Studio nicht in Schweigen hüllen, da Gamer schnell auch vergessen können.

Dead Island 2 is still in development and we will share more on this at a later stage.

— Dead Island (@deadislandgame) July 4, 2018