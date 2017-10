Dead Space 2 – Hat sich zu wenig verkauft

Erst gestern wurde bekannt, dass EA ein weiteres Studio unter ihren Fittichen geschlossen hat. Erwischt hat es dieses Mal Visceral Games, die unter anderem an einem brandneuen Star Wars-Adventure Titel im Stiles eines Uncharted gewerkelt haben.

Zach Wilson, der ehemals bei Visceral Games gearbeitet hat, verriet nun, dass Dead Space 2 für EA nicht der erhoffte Hit war. Mit Entwicklungskosten von 60 Millionen Dollar (inklusive Marketing), hat das Spiel nicht genügend Geld eingespielt.

Dead Space 2 hat sich „nur“ vier Millionen Mal verkaufen lassen, wie Wilson verriet. Abzüglich der Produktionskosten und den Teil, den sich die Händler abziehen, blieb nicht genügend Geld übrig.

Letztlich hat sich EA dazu entschieden Visceral Games zu schließen, was allerdings die Zukunft für ihr Star Wars-Projekt fraglich erscheinen lässt. Vor allem Patrick Söderlands Kommentar deutet darauf hin, dass EA weg von der Story zum Online/Multiplayer möchte.

Damit erhalten Singleplayer-Titel erneut einen Schlag, was vor allem für Fans von Star Wars und Singleplayer-Games eine herbe Enttäuschung darstellt.

cause you gotta spend 60 million dollars marketing it and you take a huge hit from MS and retailers taking their cut

— Zach Wilson (@covernode) October 17, 2017