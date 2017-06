DeadCore – Im Juli auch auf den Konsolen

Nicht oft kommen Spiele aus Tschechien, doch wenn es vorkommt, dann schauen Gamer scheinbar genauer hin. Auch im Fall von DeadCore ist es nicht anders.

DeadCore ist ein Ansatz eines Genres, der in dieser Form selten zu sehen ist. Ein Plattformer in Verbindung mit der First-Person Ansicht und vielen Puzzles, soll schon im Juli für Xbox One und PS4 erscheinen.

Auf dem PC konnte das Spiel bereits 2014 in seiner Urform für Aufmerksamkeit sorgen und wurde von Kritikern und Fans durchgehend gelobt.

Nachdem die Spieler durch einen Sturm gefallen sind, was in der Regel nicht so oft vorkommt, erwacht ihr ohne Erinnerung in einer desolaten Welt. Ohne Erinnerung macht ihr euch auf diese Welt zu erforschen. Gigantische Türme erscheinen aus dem Nichts, genau wie unwirklicher Nebel. Um in dieser Welt bestehen zu können müsst ihr auf eure Kräfte setzen und natürlich auf Waffen, wie die SwitchGun.

DeadCore erscheint am 14. Juli für Xbox One und PS4.